Бизнесмен имеет на личном счету 458,234 манат.Какое наименьшее количество денег необходимо бизнесмену чтобы он стал миллионером?

Математика
Бизнесмен имеет на личном счету 458,234 манат.Какое наименьшее количество денег необходимо бизнесмену чтобы он стал миллионером?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 000. 000-458,234=541766
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