Помогите на завтра дз !!! Определить удельную теплоту плавления парафина , если д??я плавления 2. 2 кг парафина требуется такое же количество теплоты , какое выделяется при кристалищации 1 кг воды.

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Находим по формуле теплоту кристализации. умножаем лямбду на массу и получаем 1x3,4х10^5=3,4x10^5 ДЖ потом, отсюдова выводим формулу и получается, что нужно поделить Q на массу, 3,4x10^5/2 =1,7x10^5