Нариман старше своего брата на 3 года запишите выражение показывающее возраст Наримана обазнасив возраст брата буквой n. Сколько лет будет Нариману когда брату исполнится 14 лет?

Математика
Нариман старше своего брата на 3 года запишите выражение показывающее возраст Наримана обазнасив возраст брата буквой n. Сколько лет будет Нариману когда брату исполнится 14 лет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N+3= возраст Наримана 14+3= 17 лет будет Нариману
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не обор...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ.НОМЕР 146 (1,2,3)
Ответить
Химия
Уровняйте пж P+O2=P2O5
Ответить
Русский язык
Задание 172. Можно ли определить падеж существительных вне предложения? Реке, воде, ночи, траве, кувшинки, лилии, тишине, заросли, дорожке, камыш...
Ответить
Русский язык
Увидишь слово исключение?
Ответить