Нариман старше своего брата на 3 года запишите выражение показывающее возраст Наримана обазнасив возраст брата буквой n. Сколько лет будет Нариману когда брату исполнится 14 лет?

Математика

Нариман старше своего брата на 3 года запишите выражение показывающее возраст Наримана обазнасив возраст брата буквой n. Сколько лет будет Нариману когда брату исполнится 14 лет?

Автор: Гость