Нариман старше своего брата на 3 года запишите выражение показывающее возраст Наримана обазнасив возраст брата буквой n. Сколько лет будет Нариману когда брату исполнится 14 лет?
Математика
Нариман старше своего брата на 3 года запишите выражение показывающее возраст Наримана обазнасив возраст брата буквой n. Сколько лет будет Нариману когда брату исполнится 14 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N+3= возраст Наримана 14+3= 17 лет будет Нариману
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