Задание 172. Можно ли определить падеж существительных вне предложения? Реке, воде, ночи, траве, кувшинки, лилии, тишине, заросли, дорожке, камыша. • Составьте с этими словами текст, употребляя различные предлоги. Определите ...

Русский язык
Задание 172. Можно ли определить падеж существительных вне предложения? Реке, воде, ночи, траве, кувшинки, лилии, тишине, заросли, дорожке, камыша. • Составьте с этими словами текст, употребляя различные предлоги. Определите падеж существительных. Срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В траве росли тигровые лилии. Около воды были заросли камыша.Ночью всё замерло в тишине. А на дорожке сидели лягушата.
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