Увидишь слово исключение?

Русский язык
Увидишь слово исключение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как понять?Какое слово исключение?
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