Составить животное из букв ВИПНАЛ

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Составить животное из букв ВИПНАЛ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это животное= Павлин.............
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