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Даю 15 баллов Помогите решить!! 2/a+2-a-2/a^2+2a=
Алгебра
Даю 15 баллов Помогите решить!! 2/a+2-a-2/a^2+2a=
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