Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не оборачиваясь. По дороге они наткнулись на лежащую тыкву для хэлуина. Они спрятались в...
Английский язык
Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не оборачиваясь. По дороге они наткнулись на лежащую тыкву для хэлуина. Они спрятались внутри ее. Подождав немного, они начали плакать и звать на помощь. Только не через переводчик!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It was late and dark when our heroes stumble on Ripper serial killer worm under the name of the fisherman. They ran, ran without looking back. On the way, they ran into a pumpkin for lying heluina. They hid inside her. After waiting a little, they began to cry and call for help.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Задание 172. Можно ли определить падеж существительных вне предложения? Реке, воде, ночи, траве, кувшинки, лилии, тишине, заросли, дорожке, камыш...
Русский язык
Русский язык