Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не оборачиваясь. По дороге они наткнулись на лежащую тыкву для хэлуина. Они спрятались в...

Английский язык
Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не оборачиваясь. По дороге они наткнулись на лежащую тыкву для хэлуина. Они спрятались внутри ее. Подождав немного, они начали плакать и звать на помощь. Только не через переводчик!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It was late and dark when our heroes stumble on Ripper serial killer worm under the name of the fisherman. They ran, ran without looking back. On the way, they ran into a pumpkin for lying heluina. They hid inside her. After waiting a little, they began to cry and call for help.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ.НОМЕР 146 (1,2,3)
Ответить
Химия
Уровняйте пж P+O2=P2O5
Ответить
Русский язык
Задание 172. Можно ли определить падеж существительных вне предложения? Реке, воде, ночи, траве, кувшинки, лилии, тишине, заросли, дорожке, камыш...
Ответить
Русский язык
Увидишь слово исключение?
Ответить
Русский язык
Составить животное из букв ВИПНАЛ
Ответить