Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не оборачиваясь. По дороге они наткнулись на лежащую тыкву для хэлуина. Они спрятались в...

Английский язык

Перевидите текст: было поздно и темно когда, наши герои наткнулись на маньяка по??рошителя червяков под именем РЫБАК. Они бежали, бежали не оборачиваясь. По дороге они наткнулись на лежащую тыкву для хэлуина. Они спрятались внутри ее. Подождав немного, они начали плакать и звать на помощь. Только не через переводчик!

Автор: Гость