ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ.НОМЕР 146 (1,2,3)

Математика
ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ.НОМЕР 146 (1,2,3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.4/2 1/3=0.2x/3 1 2/5 / 2 1/3=0.2x/3 7/2*3/7=0.2x/3 3/2=0.2x/3 0.2x=3*3/2 x=22.5 2)2 1/7 /2.5=8.4/7x 15/7*2/5=8.4/7x 6/7=8.4/7x 7x=8.4*7/6 7x=9.8 x=1.4 3)4.5x/2.7=9/1.8 4.5x/2.7=5 4.5x=5*2.7 x=5*2.7/4.5 x=3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Уровняйте пж P+O2=P2O5
Ответить
Русский язык
Задание 172. Можно ли определить падеж существительных вне предложения? Реке, воде, ночи, траве, кувшинки, лилии, тишине, заросли, дорожке, камыш...
Ответить
Русский язык
Увидишь слово исключение?
Ответить
Русский язык
Составить животное из букв ВИПНАЛ
Ответить
Алгебра
Даю 15 баллов Помогите решить!! 2/a+2-a-2/a^2+2a=
Ответить