ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ.НОМЕР 146 (1,2,3)
Математика
ПОМОГИТЕ!!!ПЛИЗ.НОМЕР 146 (1,2,3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.4/2 1/3=0.2x/3 1 2/5 / 2 1/3=0.2x/3 7/2*3/7=0.2x/3 3/2=0.2x/3 0.2x=3*3/2 x=22.5 2)2 1/7 /2.5=8.4/7x 15/7*2/5=8.4/7x 6/7=8.4/7x 7x=8.4*7/6 7x=9.8 x=1.4 3)4.5x/2.7=9/1.8 4.5x/2.7=5 4.5x=5*2.7 x=5*2.7/4.5 x=3
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