Найти значение выражения: -1,8 : ((2/3)²-7/9).
Алгебра
Найти значение выражения: -1,8 : ((2/3)²-7/9).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- 1,8 : ((2/3)^2 - 7/9) = 5,4 1) 2/3 * 2/3 = 4/9 2) 4/9 - 7/9 = - 3/9 = - 1/3 3) - 1,8 : (-1/3) = (-1,8) * (-3) = 5,4
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