Какое значение имеет неподвижное соединение костей черепа, за исключением нижней челюсти

Биология
Какое значение имеет неподвижное соединение костей черепа, за исключением нижней челюсти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неподвижное соединение костей черепа, кроме нижней челюсти, имеет защитное значение (защита головного мозга от механических повреждений).
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