Какие цифры у которых разряд единиц пуст

Математика
Какие цифры у которых разряд единиц пуст
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Гость:
Все круглые и с десятичными
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