(3584*90:30+267*825):3

Математика
(3584*90:30+267*825):3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) З584*90=322560 2) 322560:30=10752 3) 267*825=220275 4) 10752+220275=231027 5) 237027:3=77009
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