Могут ли быть в газообразном состоянии кислород, азот?
Физика
Могут ли быть в газообразном состоянии кислород, азот?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нормальных условиях (обычной влажности, температуре, давлении) кислород и азот являются газами
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