В учебнике написано: прочитайте притчу царя Соломона о ленивцах, а её нигде нет. Может по другому называется???

Литература

В учебнике написано: прочитайте притчу царя Соломона о ленивцах, а её нигде нет. Может по другому называется???

Автор: Гость