Для составления чисел выбраны читери цыфры 1 3 6 9 используя только эти цифры составляют записи чисел в которых каждая цифра используется один раз сколько чисел можно записать

Математика

Для составления чисел выбраны читери цыфры 1 3 6 9 используя только эти цифры составляют записи чисел в которых каждая цифра используется один раз сколько чисел можно записать

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