Для составления чисел выбраны читери цыфры 1 3 6 9 используя только эти цифры составляют записи чисел в которых каждая цифра используется один раз сколько чисел можно записать
Математика
Для составления чисел выбраны читери цыфры 1 3 6 9 используя только эти цифры составляют записи чисел в которых каждая цифра используется один раз сколько чисел можно записать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1369 3169 3619 3916 3196 3961 6139 6319 6913 6931 9136 9316 9361 9613 9631 1639 1693 1936 1963 3196 3691 получается 21
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