(1-1/x-1)(1-x)=0 помогите прошу
Математика
(1-1/x-1)(1-x)=0 помогите прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-1=0 (х-1)(х+1)=0 х=1 х=-1 Ответ: -1 и 1
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