5. Решить уравнение: а) IхI = 7; б) IхI = - 4; в)– ( -х) = -25 6. Напишите целые числа на коорди??атной прямой, которые лежат между числами: -4 и 6?

Математика

5. Решить уравнение: а) IхI = 7; б) IхI = - 4; в)– ( -х) = -25 6. Напишите целые числа на коорди??атной прямой, которые лежат между числами: -4 и 6?

Автор: Гость