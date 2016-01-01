5. Решить уравнение: а) IхI = 7; б) IхI = - 4; в)– ( -х) = -25 6. Напишите целые числа на коорди??атной прямой, которые лежат между числами: -4 и 6?

Математика
5. Решить уравнение: а) IхI = 7; б) IхI = - 4; в)– ( -х) = -25 6. Напишите целые числа на коорди??атной прямой, которые лежат между числами: -4 и 6?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=-7 х=4 х=25 -3;-2;-1;0;1;2;3;4;5;
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