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2+2=х Чему равно х даю 100 баллов
Математика
2+2=х Чему равно х даю 100 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2 = 4 х равен 4 ........
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