256 В ряду чисел ))))))))))))))))))

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Пусть х это первое пропущенное число, у - второе. Тогда среднее арифметическое равно: (8+16+26+48+46+х+у)/7=32 х+у=224-144, х+у=80 т.к. одно число больше другого на 20, тогда х=у+20 подставим и получим: у+20+у=80 у=30 тогда х=30+20=50 Ответ: 30 и 50