Короткое сочинение на тему как я помогаю дома 2 класс

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Короткое сочинение на тему как я помогаю дома 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Настала суббота!Сегодня я буду помогать маме в уборке.  Сначала мы позавтракали,и после этого я вымыла посуду. Потом мы пошли в зал и стали смотреть телевизор всей семьёй,но я хотела помогать,и поэтому я взяла тазик с водой и стала протирать полки в зале.Когда я только закончила уборку в зале,то услышала,что моя кошка недовольно мяукает.Я пошла на кухню и увидела ,что у неё нет корма,и насыпала его в её миску. Так пролетел весь ,а я даже не заметила.Дома было чисто и я была рада! .
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