Петр идет от дома до станции метро расстояние до которой равно 1км700м через 16 мин п??сле выхода ему остается пройти 340 метров сколько минут занимает у петра весь путь от дома до метро

Математика

Петр идет от дома до станции метро расстояние до которой равно 1км700м через 16 мин п??сле выхода ему остается пройти 340 метров сколько минут занимает у петра весь путь от дома до метро

Автор: Гость