Помагит решить 8113-(10101-r)=5207

Математика
Помагит решить 8113-(10101-r)=5207
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8113-(10101-r)=5207 8113-10101-r=5207 r=5207+10101-8113 r=7195
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