В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял

Математика
В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял
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Автор: Гость
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Гость:
5 пациентов принял врач.
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