В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял

Математика

В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял

Автор: Гость