Помогите придумать стих на тему Осень. За ранее благодарна.
Литература
Помогите придумать стих на тему Осень. За ранее благодарна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень-“унылая пора ...",любимое время года поэтов,философов и романтиках.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста...
Математика
В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял
Русский язык