Помогите придумать стих на тему Осень. За ранее благодарна.

Литература
Помогите придумать стих на тему Осень. За ранее благодарна.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень-“унылая пора ...",любимое время года поэтов,философов и романтиках.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Птицы называют сами себя."Гал-гал!"-кричит галка."Кряк-кряк!"-крякает кряква."Гра-гра!"-кричат грачи."Сквор-сквор!"-поют скворцы.выпишите из текста...
Ответить
Математика
В очередь к врачу сидят 9 пациентов .После того как врач принял несколько человек,в очереди осталось четверо .сколько пациентов врач уже принял
Ответить
Русский язык
Напишите, пожалуйста, эссе на тему как моя подруга потеряла голову!!!
Ответить
Русский язык
Расставте запятые (и если есть исправте ошибки)
Ответить
Математика
Помогите решить задачу!!! В один из дней тениссного турнира на одном корте были сыграны 3 игры, которые длились соответственно 1 ч 48 мин, 1 ч 56...
Ответить