В трёх домах 300 квартир .В первом доме на 20 больше чем во втором и на 20 меньше чем в третем.Сколько квартир в каждом из этих домов

Математика

В трёх домах 300 квартир .В первом доме на 20 больше чем во втором и на 20 меньше чем в третем.Сколько квартир в каждом из этих домов

Автор: Гость