В трёх домах 300 квартир .В первом доме на 20 больше чем во втором и на 20 меньше чем в третем.Сколько квартир в каждом из этих домов

Математика
В трёх домах 300 квартир .В первом доме на 20 больше чем во втором и на 20 меньше чем в третем.Сколько квартир в каждом из этих домов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300:20=15 во 2 доме 15+20=35 в 1 35:2=17,9 в 3
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