Сколько будет 7 центнеров в килограммах
Математика
Сколько будет 7 центнеров в килограммах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном центнере 100 кг, следовательно 700кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Отец, мать и сын пропололи картофель на площади в 10 а. сын выполнил 1 четвертую всей работы. отец прополол в 1,5 раз больше сына, а остальную част...
Математика
Квадрат называется магический, если суммы чисел в горизонтальном, вертикальном и по диагонали равны. заполните магические квадраты