Сколько будет 7 центнеров в килограммах

Математика
Сколько будет 7 центнеров в килограммах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одном центнере 100 кг, следовательно 700кг
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