Цену на телефон на 10% и она стала 13200 рублей . На сколько рублей повысили цену?
Алгебра
Цену на телефон на 10% и она стала 13200 рублей . На сколько рублей повысили цену?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х руб. - первоначальная цена на телефон (100%) Пропорция: х руб. - 100% 13200 руб. - 110% х = 13200 * 100 : 110 = 12000 (руб.) - цена на телефон до повышения 13200 - 12000 =1200 (руб.) - на столько повысилась цена Ответ: цена повысилась на 1200 рублей.
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