Помогите не получается задание 66
Русский язык
Помогите не получается задание 66
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маль-та Май-ка Суб-бота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отец, мать и сын пропололи картофель на площади в 10 а. сын выполнил 1 четвертую всей работы. отец прополол в 1,5 раз больше сына, а остальную част...
Математика
Квадрат называется магический, если суммы чисел в горизонтальном, вертикальном и по диагонали равны. заполните магические квадраты
Математика
На рыбалке Вася и Федя вместе с отцом,поймали 28 окуней.Сыновья поймали вместе столько же окуней,сколько папа поймал сам.Сколько окуней поймал Федя...