Выпишите единицы измерения в порядке увеличения. 245см 16мм, 2м 4дм 5 см, 3км 250м 44дм, 39000дм 1мм. Помогите!
Математика
Выпишите единицы измерения в порядке увеличения. 245см 16мм, 2м 4дм 5 см, 3км 250м 44дм, 39000дм 1мм. Помогите!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мм 16мм 4дм 5см 245см 16мм 2м4дм5см 44дм дальше мне сложно
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