98 кг винограда надо разложить в ящики по 8 кг.Сколько понадобится ящиков?Сколько к?? винограда не хватает,чтобы наполнить еще один ящик?

Математика

98 кг винограда надо разложить в ящики по 8 кг.Сколько понадобится ящиков?Сколько к?? винограда не хватает,чтобы наполнить еще один ящик?

Автор: Гость