98 кг винограда надо разложить в ящики по 8 кг.Сколько понадобится ящиков?Сколько к?? винограда не хватает,чтобы наполнить еще один ящик?
Математика
98 кг винограда надо разложить в ящики по 8 кг.Сколько понадобится ящиков?Сколько к?? винограда не хватает,чтобы наполнить еще один ящик?
Ответ(ы):
Гость:
Понадобится 12 ящиков а 25грн не хватает
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