A)16-а^2 Б)x^2-4,41 B)625-a^4 A)16x^2-49=0 Б)(x+3)(x-3)-x(x+5)=0 A)27+a^3 Б)b^3-8 вычислите:63^2-27^2 решите пожалуйста
Алгебра
A)16-а^2 Б)x^2-4,41 B)625-a^4 A)16x^2-49=0 Б)(x+3)(x-3)-x(x+5)=0 A)27+a^3 Б)b^3-8 вычислите:63^2-27^2 решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16-aˇ2=4ˇ2-aˇ2=(4+a)(4-a) 625-aˇ4=5ˇ4-aˇ4=(5ˇ2)ˇ2-(aˇ2)ˇ2=(5ˇ2+aˇ2)(5ˇ2-aˇ2)= =(25+a2)(5+a)(5-a) (x+3)(x-3)-x(x+5)=xˇ2-9-xˇ2-5x=-5x-9 27+aˇ3=3ˇ3+aˇ3=(3+a)(9-3a+aˇ2) bˇ3-8=bˇ3-2ˇ3=(b-2)(bˇ2+2b+4 63ˇ2-27ˇ2= (63+27)(63-27)=90.36=3240
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