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Выполните деление: 3495:10= 66:10000
Математика
Выполните деление: 3495:10= 66:10000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
349,5 0,0066 Это ответ на 1 и на 2
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