Цена товара повысилась с 84 до 109,2 о. На сколько пороцентов повысилась цена товара?
Математика
Цена товара повысилась с 84 до 109,2 о. На сколько пороцентов повысилась цена товара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 - 100 % 109,2 - х % х = ( 109,2 * 100 ) : 84 х = 130 130 - 100 = 30 % Ответ : Цена товара повысилась на 30 %
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