Как вы думаете. Как зародилась человек ( создал Бог, прилетели инопланетяне и созд??ли или человек зародился из обезьяны)

История

Как вы думаете. Как зародилась человек ( создал Бог, прилетели инопланетяне и созд??ли или человек зародился из обезьяны)

Автор: Гость