Как вы думаете. Как зародилась человек ( создал Бог, прилетели инопланетяне и созд??ли или человек зародился из обезьяны)
История
Как вы думаете. Как зародилась человек ( создал Бог, прилетели инопланетяне и созд??ли или человек зародился из обезьяны)
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Гость:
Я думаю человек произошел от обезьяни потомушто ми очень сними похожи
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