Маслобойня переработала поступившие семена подсолнечника за три дня . В первый день она переработала 30% всех семян , что составляет 90 т. В третий день было переработанов 2 раза больше , чем во второй день . Сколько тонн семян...

Математика

Маслобойня переработала поступившие семена подсолнечника за три дня . В первый день она переработала 30% всех семян , что составляет 90 т. В третий день было переработанов 2 раза больше , чем во второй день . Сколько тонн семян подсолнечника было переработано во второй и третий день ?

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