Маслобойня переработала поступившие семена подсолнечника за три дня . В первый день она переработала 30% всех семян , что составляет 90 т. В третий день было переработанов 2 раза больше , чем во второй день . Сколько тонн семян...
Математика
Маслобойня переработала поступившие семена подсолнечника за три дня . В первый день она переработала 30% всех семян , что составляет 90 т. В третий день было переработанов 2 раза больше , чем во второй день . Сколько тонн семян подсолнечника было переработано во второй и третий день ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 % это 1/3 часть от всех семян 90 * 3 = 270 т семян всего 270 - 90 = 180 т осталось х*2+х = 180 3*х = 180 : 3= 60 т переработали во второй день 60 * 2 = 120 т переработали в третий день
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