Чему равна сумма семи первых членов геометрической прогрессии вn если в1=6.а в6=192
Алгебра
Чему равна сумма семи первых членов геометрической прогрессии вn если в1=6.а в6=192
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bn = b₁*q^(n-1). Отсюда находим знаменатель прогрессии: q = (bn/b₁)^(1/(n-1)). q = (192/6)^(1/5) = 32^(1/5) = 2^(5*(1/5)) = 2¹ = 2. S₇ = (b₇*q-b¹)/(q-1) = (192*2-6)/(2-1) = 384-6 = 378.
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