Провідміняти за відмінками число 84651 Допоможіть будь-ласка

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Провідміняти за відмінками число 84651 Допоможіть будь-ласка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.в. вісімдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят один Р.в. вісімдесяти чотирьох тисяч шістсот п'ятдесяти одного Д.в. вісімдесяти чотирьом тисячам шістсот п'ятдесяти одному З.в. вісімдесят чотири тисячі шістсот п'ятдесят один О.в. вісімдесят чотирма тисячами шістсот п'ятдесят одним М.в. на вісімдесят чотирьох тисячах шістсот п'ятдесяти одному  
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