Сколько трехлитровых банок можно наполнить молоком из четырех 10 литровых ведер
Математика
Сколько трехлитровых банок можно наполнить молоком из четырех 10 литровых ведер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4*10=40 (л)-молока в 10 - литровых банках 2)40/3=14 (б) Ответ 14-х банок молока можно наполнить
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