80007 метро = километров и метров. 410ц = тонн? 56кг003гррамм = грамм? 72 месяца = лет?Помогите пожалуйста
Математика
80007 метро = километров и метров. 410ц = тонн? 56кг003гррамм = грамм? 72 месяца = лет?Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 007 метров = 80 км 7 м 410 ц = 41 т 56 кг 003 гр = 56 003 гр 72 месяца = 6 лет
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