Информационное сообщение объемом 210 битов состоит из 180 символов.Какова мощность ??лфавита с помощью которого заптсана это сообщение

Информатика

Информационное сообщение объемом 210 битов состоит из 180 символов.Какова мощность ??лфавита с помощью которого заптсана это сообщение

Автор: Гость