Информационное сообщение объемом 210 битов состоит из 180 символов.Какова мощность ??лфавита с помощью которого заптсана это сообщение
Информатика
Информационное сообщение объемом 210 битов состоит из 180 символов.Какова мощность ??лфавита с помощью которого заптсана это сообщение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=210 бит К=180 символов N=? N=2¹ I=K*i i=I/K i=210/180=2 бит N=4 бит(мощность алфавита)
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