Длина прямоугольника 6 см,а ширина в 2 раза меньше.чему равен его периметр?
Математика
Длина прямоугольника 6 см,а ширина в 2 раза меньше.чему равен его периметр?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 : 2 = 3см - ширина прямоугольника(6 + 3) * 2 = 9 * 2 = 18см
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