В каком предложении допущена ошибка? 1.На канале стояли вмерзшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. 2.Первые лучи солнца осветили комнату. 3.Лицо устремилось вперед, глаза полу закрыты, как будто...
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В каком предложении допущена ошибка? 1.На канале стояли вмерзшие в лед корабли, огромные стаи ворон составляли весь их экипаж. 2.Первые лучи солнца осветили комнату. 3.Лицо устремилось вперед, глаза полу закрыты, как будто он видел что-то происходящее перед ним. 4.Было уже поздно, но сейчас фактор времени решал все. 5.Все с нетерпением ждали начала праздника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 3, так как правильно будет полузакрыты.
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