Химия 8 класс 1. Сколько атомов кислорода входит в состав пяти молекул оксида углерода (IV) а) 20 б) 10 в) 5 г) 4 2. Формулы щелочи и кислоты соответсвенно а) NaOH и H2SO4 б) ZnO и HNO3 в) Cu(OH)2 и HCl г) Cr2O3 и MgO
Химия
Химия 8 класс 1. Сколько атомов кислорода входит в состав пяти молекул оксида углерода (IV) а) 20 б) 10 в) 5 г) 4 2. Формулы щелочи и кислоты соответсвенно а) NaOH и H2SO4 б) ZnO и HNO3 в) Cu(OH)2 и HCl г) Cr2O3 и MgO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5 молекул оксида углерода (IV) = 5СО₂, следовательно число атомов кислорода: 5 *2 = 10 ответ: б 2. Формулы щелочи и кислоты соответсвенно ответ: а) NaOH и H2SO4
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