Химия 8 класс 1. Сколько атомов кислорода входит в состав пяти молекул оксида углерода (IV) а) 20 б) 10 в) 5 г) 4 2. Формулы щелочи и кислоты соответсвенно а) NaOH и H2SO4 б) ZnO и HNO3 в) Cu(OH)2 и HCl г) Cr2O3 и MgO

Химия

Химия 8 класс 1. Сколько атомов кислорода входит в состав пяти молекул оксида углерода (IV) а) 20 б) 10 в) 5 г) 4 2. Формулы щелочи и кислоты соответсвенно а) NaOH и H2SO4 б) ZnO и HNO3 в) Cu(OH)2 и HCl г) Cr2O3 и MgO

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