Какие слова имеют форму только единственного числа Боязнь дремота доставка досуг единство засуха злоба каучук крапива молодежь ненависть свекла силос страда фарфор хворост хвоя хлопок цемент щавель ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ДАЮ...

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Какие слова имеют форму только единственного числа Боязнь дремота доставка досуг единство засуха злоба каучук крапива молодежь ненависть свекла силос страда фарфор хворост хвоя хлопок цемент щавель ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ ДАЮ 30 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 дремота   единство  злоба  крапива молодежь ненависть  страда фарфор хворост хвоя   щавель - слова, имеющие форму только единственного числа. 
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