Реши пртмеры с объяснениями 18 кг : 75г.

Математика
Реши пртмеры с объяснениями 18 кг : 75г.
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Гость:
18 кг = 18 000 г : 75 г = 240 г 
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