Реши пртмеры с объяснениями 18 кг : 75г.
Математика
Реши пртмеры с объяснениями 18 кг : 75г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 кг = 18 000 г : 75 г = 240 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу!!!Капроновый шнур длиной 30 м разрезали на 3 части так, что одна часть на 1 м длиннее другой и на 1 м короче третьей. Найди ...
Математика
В четырёх больших и шести малых ящиках всего 88 кг групп.В одном большом ящике 10 кг ??руш.Сколько кг груш вмещается в одном малом ящике?
Математика