Напишите сочинение на тему "Мой сверстник в русской литературе 19-20 века" Пожалуйста))

Литература
Напишите сочинение на тему "Мой сверстник в русской литературе 19-20 века" Пожалуйста))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1876 году  Марк Твен написал книгу " Том Сойер". Мальчики из этого рассказа , а также Бэтти, которая нравилась Том Сойеру все они примерно  мои сверстники
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