Минус 1,2 Минус а равняется 3
Математика
Минус 1,2 Минус а равняется 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1,2-(-4,2)=3....................
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