Срочно!!! По данной стороне основания 22 см и высоте 23 см найдите апоферу правильн??й пирамиды: 1) треугольной 2) четырех угольной

Математика
Срочно!!! По данной стороне основания 22 см и высоте 23 см найдите апоферу правильн??й пирамиды: 1) треугольной 2) четырех угольной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Апофема пирамиды, ее высота и радиус вписанной окружности образуют прямоугольный треугольник, из которого можно найти апофему как гипотенузу. L-  апофема, r- радиус вписанной окружности, Н- высота. L=√(H²+r²). Задача 2. В квадрате r= а/2 = 11.  L = √(23²+11²) = √650 = 5√26 см. Задача 1. В треугольнике r =a/(2√3) = a√3/6 = 22√3/6 = 11√3/3. L= √((11√3/3)²+23²) = √(1708/3) =2√427/(√3)
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