Решите уравнения, пожалуйста. -24^2-7x+2=0 -21x^2+16x-3=0
Алгебра
Решите уравнения, пожалуйста. -24^2-7x+2=0 -21x^2+16x-3=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
576-7х=-2 | (-1) 7х=2+576 7х=578 х=578:7 х=82 4/7 D=4 D>0, => уравнение имеет 2 корня х1,2=*числитель:* -b+- *корень* D *знаменатель:* 2aх1=*числитель:* -16+2 *знаменатель:* 2*(-21) = *числитель:* 14 *знаменатель:* 42 =*числитель:* 1 знаменатель:* 3х2=*числитель:* -16-2 *знаменатель:* 2*(-21) = *числитель:* 18 *знаменатель:* 42 = *числитель:* 3 *знаменатель:* 7Ответ. х1=1/3, х2=3/7
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